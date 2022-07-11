Мария Шарапова намекнула на рождение первого ребенка

Фото: CLAUDIO ONORATI/ТАСС

Российская экс-теннисистка Мария Шарапова намекнула своим подписчикам, что родила первенца от британского миллионера Александра Гилкса. Соответствующая запись появилась в личном блоге 35-летней спортсменки.

Шарапова написала в статусе в одной из социальных сетей слово «мама». Многие фолловеры догадались, что спортсменка родила первого ребенка, передает Сплетник.

Отмечается, что весной этого года Шарапова порадовала фанатов новостью о беременности. Спортсменка поделилась фото, на котором виден округлившийся живот.

Мария Шарапова и предприниматель Александр Гилкс сообщили о своей помолвке в 2020 году, но никаких новостей о свадьбе не было. Влюбленные нечасто делятся совместными снимками, предпочитая не афишировать личную жизнь.

До этого стало известно, что у предпринимателя, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска и директора по операциям и специальным проектам основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года тайно родились близнецы. Малыши появились на свет за несколько недель до рождения второго ребенка Маска и канадской певицы Граймс. Таким образом, теперь у бизнесмена девять детей.