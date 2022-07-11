Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Калининграда предложил запретить транзит товаров между Прибалтикой и Россией

Георгий Соланович
Общество
Губернатор Калининграда предложил запретить транзит товаров между Прибалтикой и Россией
Фото: shutterstock

Правительство Калининградской области в качестве ответной меры на санкции Литвы и Евросоюза предложило ввести полный запрет на движение товаров между странами Прибалтики и Россией. Об этом сообщил губернатор Региона Антон Алиханов в понедельник, 11 июля.

По его словам, ограничения на транзит товаров в Калининградскую область носят ступенчатый характер. Так, считает Алиханов, в декабре вступит запрет на перевозку нефтепродуктов в регион.

— Мы настаиваем на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе. Надеемся на усилия нашего МИД. В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области), — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, предлагается установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного по прейскуранту 10-01. Соответствующее решение позволит «загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам».

До этого Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Калининградская область контрсанкции грузоперевозки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте