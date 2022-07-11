Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инвесторы построят и передадут Москве еще 21 образовательный объект

Александр Афонин
Город
Инвесторы построят и передадут Москве еще 21 образовательный объект
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные инвесторы построят и безвозмездно передадут в собственность городу 21 объект образования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 11 июля.

— Во втором квартале 2022 года департамент городского имущества согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве 13 детских дошкольных и восемь общеобразовательных учреждений, — сказал он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что образовательные объекты появятся в шести округах города, а также в Новой Москве. Учреждения будут иметь от 150 до 575 мест. Строительство завершится в период с конца 2022 года и до конца 2029 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что столичные инвесторы создадут более 33 тысяч новых рабочих мест в городе. Строительство зданий будет осуществляться в рамках московской программы создания мест приложения труда.

Строительство Владимир Ефимов Детские сады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте