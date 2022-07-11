Напавшего на главу Мелитопольского района убили

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Диверсанта, 11 июля напавшего на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, убили при задержании, так как тот оказал сопротивление. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

— В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью, — заявил Рогов.

Представитель запорожской ВГА в своем Telegram-канале добавил, что на данный момент идет выяснение обстоятельств преступления, а также выявление и задержание пособников террориста. Сигута продолжает работать в штатном режиме.

11 июля на главу Мелитопольского района совершили покушение. Чиновник не пострадал. По словам заместителя начальника регионального ГУ МВД Алексея Селиванова, инициатором покушения является Киев. Он также подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители», а также добавил, что все, кто пытается нарушить мирную жизнь на освобожденных территориях Украины, «понесут неотвратимое наказание».