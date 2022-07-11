Демограф объяснил, почему в России сокращается рождаемость

Фото: «Вечерняя Москва» / Наталья Нечаева

Минтруд и НИУ ВШЭ подготовили совместный доклад о демографической ситуации в России. По данным экспертов, в ближайшие годы в России есть риск снижения рождаемости из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. Почему это происходит, «Вечерней Москве» объяснил эксперт Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН Виктор Левашов.

Согласно докладу, в перспективе до 2024 года в стране может сократиться рождаемость. На это, как отмечается, повлияют два негативных фактора. Первый — сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет и, как следствие, общее сокращение женщин в репродуктивном возрасте. Второй — структурные изменения на рынке труда: из-за экономической неопределенности представители среднего класса все чаще переосмысливают свои намерения завести ребенка в сторону отказа.

По словам собеседника «ВМ», снижение количества женщин в фертильном возрасте — общемировая тенденция, которая наблюдается в странах, находящихся на индустриальной и постиндустриальной стадиях развития.

— В этих обществах женщины эмансипированы. Теперь они не рожают в 17–18 лет, а рожают в 26–29 лет после получения образования и вступления в брак. То есть более молодая возрастная когорта выпадает, и число женщин в фертильном возрасте становится меньше, — пояснил Левашов.

По данным Росстата за 2020 год, россиянки чаще всего рожают первого ребенка в возрасте 24–25 лет. При этом соцопросы показали: женщины в России считают, что лучше всего заводить первенца в 25–29 лет; по мнению мужчин, это стоит делать в 19–24 года.

В современном обществе на рождение первого ребенка больше всего влияют два фактора — вступление в брак и желание самой женщины, отмечает демограф. В контексте нашей страны существенную роль играет и социокультурный фон конкретного региона. Например, в субъектах с высокой рождаемостью и традиционно высоким показателем многодетных семей первых детей рожают рано. Так, среди российских регионов самый низкий возраст рождения первенца в Чечне и Тыве — 23,4 и 23,7 года соответственно.

Что касается рынка труда, то его влияние на рождаемость определяется множеством факторов: уровень зарплат, условия предоставления декретного отпуска или ухода за ребенком, возможность найти работу и так далее, заключил Левашов.