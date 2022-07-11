Генсек турецкой партии «Родина» Бурсалы: Народ страны «восстал» против НАТО

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Турецкая партия «Родина» в рамках объявленной компании по выходу государства из НАТО собрала тысячи подписей в более чем ста провинциях и районах. Об этом сообщил генеральный секретарь «Родины» Озгюр Бурсалы в понедельник, 11 июля.

— Турецкий народ восстает против НАТО! Наши призывы за короткое время разлетелись, как ветер, в более чем 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами, — цитирует Бурсалы РИА Новости.

Генеральный секретарь партии Догу Перинчек 4 июля заявил, что «Родина», не имеющая представителей в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, планирует предложить турецким властям выйти из альянса, потому что политика против НАТО имеет большое значение для развития экономики страны.

До этого сообщалось, что Анкара и Москва собираются организовать переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил президент Турции. По его словам, турецкие власти будут определять дальнейшие действия после получения ответов от Путина и президента Украины Владимира Зеленского.