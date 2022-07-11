Губернатор Калининградской области заявил, что Литва не расширяла санкции по транзиту в регион

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Литва не расширяла санкционный список по транзиту товаров в Калининградскую область, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в понедельник, 11 июля.

— Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК (Еврокомиссии — прим. «ВМ»), имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам, — заявил Алиханов.

Он подчеркнул, что власти региона выступают за отмену ограничений на транзит в Калининград в принципе и выразил надежду, что МИД РФ вскоре решит данный вопрос.

В качестве ответной меры Алиханов в своем Telegram-канале предложил ввести полный запрет на грузоперевозку между Прибалтикой и Россией, включающий в себя и третьи страны. Уровень морского тарифа на перевозки губернатор предложил установить на уровне железнодорожного — по прейскуранту 10-01. Это позволит «загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам».

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой, ситуация должна решиться в ближайшее время.