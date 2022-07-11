Путин и Лукашенко обсудили транзит грузов в Калининградскую область

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 11 июля, по телефону обсудили вопросы транзита грузов в Калининградскую область и поставки российских энергоносителей в Европу.

— Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону, — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

Помимо этого, главы государств обсудили ход специальной операции на Украине, ситуацию на постсоветском пространстве, а также коснулись темы строительства белорусского порта и оборонного вопроса Союзного государства.

Других подробностей на данный момент не сообщается.

11 июля Литва в рамках антироссийских санкций Евросоюза расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию. Так, под новые ограничения попали цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

После этого губернатор региона Антон Алиханов заявил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту товаров в Калининградскую область, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года.