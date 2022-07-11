Спасатель Московского авиацентра занял второе место в конкурсе «Московские мастера»

Фото: Пресс-служба Московского авиацентра

Михаэл Нестеренко, сотрудник Московского авиацентра, занял второе место в ежегодном конкурсе «Московские мастера». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Соревнования были сложные. Наши ребята выступали, собрав все свое терпение, где-то даже спортивную злость и силу воли. Готовились к состязаниям ответственно и тщательно. Прорабатывали тактику выполнения всех упражнений, проверяли снаряжение и педантично все вымеряли, — рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения Московского авиацентра Александр Панормов.

Конкурс длился три дня. Сперва участникам предстояло ответить на теоретические вопросы, выполнить нормативы и показать навыки спасения. Затем спасатели состязались в альпинизме, спасательных операциях на высоте и оказании первой помощи.

2 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошел финал всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП, в котором победили спасатели из Москвы. Всего в финале принимали участие 12 сборных из разных регионов России.