ООН: Население Земли к ноябрю 2022 года достигнет восьми миллиардов

Фото: МИД РФ

Население Земли к ноябрю 2022 года достигнет отметки восемь миллиардов человек. Об этом говорится в докладе ООН от 11 июля.

— Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет восьми миллиардов человек, — отмечается в документе.

В ООН добавили, что в следующие десятилетия население на планете продолжит расти, однако темпы роста замедлятся. Так, к 2050 году число жителей Земли достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году — 10,4 миллиарда. При этом к 2050 году более половины прироста населения мира будет сосредоточено в Конго, Египте, Эфиопии, Индии и Нигерии, передает РИА Новости.

Коллапс и самоликвидацию не устают предсказывать несчастному человечеству не только пророки всех мастей, но и многочисленные ученые. Будто соревнуясь друг с другом в прихотливости апокалипсических сценариев, они упорно выдают на гора версии нашего ухода в ничто. Очередной расклад принес сразу четыре варианта будущего самоуничтожения землян.

На днях эволюционный биолог и редактор журнала Nature Генри Ги утверждал, что если по Земле не ударит внешний форсмажорный катаклизм, то человечество погубят феминизм, урбанизм и «бракованные» мужчины.