Москвичам рассказали о погоде в городе на этой неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в столице ожидаются кратковременные дожди с температурой воздуха 22–25 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 11 июля.

Во вторник, 12 июля, в городе ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, во время которых ветер усилится, а его порывы достигнут 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут отметку в 22–24 градуса тепла.

В среду и четверг, 13 и 14 июля, погода особо не изменится. В городе возможны кратковременные дожди с температурой воздуха плюс 22–24 градуса.

Пятница, 15 июля, и суббота, 16 июля, выдадутся более теплыми. Воздух прогреется до 26 градусов тепла. Однако в отдельных частях столицы возможны дожди, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столице ожидается похолодание. По его словам, во вторник, 12 июля, температура резко снизится на 8–10 градусов, а к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем.