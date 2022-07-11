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Зеленский постановил проработать введение экзамена для получения украинского гражданства

Елена Самойлова
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Зеленский постановил проработать введение экзамена для получения украинского гражданства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать введение экзамена, необходимого для получения гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства в понедельник, 11 июля.

Зеленский дал поручение о введении экзамена для получения украинского гражданства как ответ на соответствующую петицию.

— Президент обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Петиция была подана 23 мая текущего года, инициативу поддержали более 25 тысяч человек. Ее инициаторы считают, что программу обязательного при получении гражданства экзамена должны составить тесты на знание украинского языка, а также истории и конституции страны.

Накануне, 10 июля, сообщалось о новом назначении на пост замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины. Должность заняла 25-летняя Анна Сергеева, у которой до этого не было опыта работы в госсекторе.

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