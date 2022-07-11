«Приказ ради приказа»: как будут развиваться события после задачи Зеленского отвоевать юг Украины

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные получили задачу отвоевать юг страны. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», как будут развиваться события на Украине после постановки такой задачи.

По его словам, данная задача — это приказ ради приказа. Кроме того, ВСУ не понимают, как его осуществить.

— Возможно Вооруженные силы Украины не понимают, что это невыполнимая задача. У них свое представление о действительности. Видимо, им не хватало приказа от высшего руководства, чтобы понять, что они потеряли юг страны и с этим нужно что-то делать, — отметил он.

Специалист рассказал, что в первую очередь ВСУ будут пытаться вернуть Херсонскую область.

— Это заявление сделал публично министр обороны Украины. Это значит, что нас ждут ожесточенные бои за Херсон. Задача отвоевать юг — это в первую очередь Херсонщина. Они начнут активные боевые действия на этой территории в ближайшее время, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что ВСУ имеют преимущество в численности. Однако это не гарантирует им победу в битве за юг.

Ранее глава Минфина Украины заявил о нежелании некоторых стран ЕС оказывать поддержку Киеву из-за усталости от конфликта. По его словам, Германия намеренно блокирует выделение пакета помощи Украине, поскольку выступает против его финансирования за счет общего европейского долга.