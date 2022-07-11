В Дептрансе рассказали об изменениях в работе Московской канатной дороги

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До 10 октября Московская канатная дорога предоставит скидку на проезд в размере 20 процентов при оплате картой «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 11 июля.

— Канатная дорога располагается в живописном месте, где проводят свободное время и москвичи, и гости столицы. Каждый месяц этим видом транспорта пользуются больше 200 тысяч человек, — сказала директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Уточняется, что скидка распространяется на все тарифы. Купить билет по акции можно в кассе канатной дороги и терминалах оплаты. Кроме того, оплату можно осуществить как пластиковой банковской картой, так и через телефон с платежной системой Mir Pay или Samsung Pay.

Генеральный директор Московской канатной дороги Михаил Лобачев отметил, что скидка подойдет многим гостям. По его словам, акция позволит существенно сэкономить при регулярном проезде по канатной дороге.

1 июля сообщалось, что пассажиры Московского метрополитена с 1 июля и до конца года будут получать кешбэк в размере 10 рублей за каждую поездку, оплаченную картой «Мир» с помощью Face Pay. Для получения кешбэка пассажирам необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы».