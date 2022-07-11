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Собянин рассказал о процессе реконструкции стадиона «Авангард»

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о процессе реконструкции стадиона «Авангард»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Специалисты завершат реконструкцию стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов к концу 2022 года. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сконцентрировали усилия, чтобы не растягивать долго ремонт, чтобы за год сделать. Это не к осени будет сделано. Это — до конца года. Надеюсь, что до конца года будет построен, чтобы в следующем году здесь можно было заниматься спортом, — сказал глава города.

Он напомнил, что горожане проголосовали за проект реконструкции на портале «Активный гражданин». Стадион будет функционировать и в зимнее время. В частности, в это время года на объекте откроют пункт проката лыж и каток, передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

В конце июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 30 процентов работ, связанных с благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» в ВАО.

Он уточнил, что на площади с амфитеатром можно будет проводить спортивные соревнования и праздничные мероприятия. При этом на стадионе «Авангард» восстановят футбольное поле и трибуны.

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