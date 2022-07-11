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Бразилия вступила в переговоры с Россией о поставках дизельного топлива

Евгений Белоусов
В мире
Бразилия вступила в переговоры с Россией о поставках дизельного топлива
Фото: МИД РФ

Власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил бразильский президент Жаир Болсонару.

— Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше (из других стран — прим. «ВМ, — сказал глава государства.

Болсонару также напомнил, что в ходе своего февральского визита в Москву он договорился о гарантиях поставок российских удобрений для нужд бразильского агропромышленного комплекса, передает ТАСС.

7 июля сообщалось, что власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для доставки грузов в Калининградскую область. Там добавили, что Вильнюс не предпринимал никаких несогласованных действий в вопросе калининградского транзита. Страна осуществляет санкции Европы, а вся ситуация вокруг транзита — это вопрос европейского регулирования.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны G7 собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне 50 процентов от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

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