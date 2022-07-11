Почти 200 тысяч рабочих мест создали в ТиНАО за десять лет
Сюжет:Новая Москва. 10 лет
В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) создали почти 200 тысяч рабочих мест за десять лет. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— С момента присоединения новых округов количество рабочих мест утроилось. Это производства, логистика, социальные объекты, малый и средний бизнес, строительство, — сказал руководитель ведомства.
При этом Жидкин уточнил, что в округах затронуты практически все сферы мест приложения труда.
4 июля стало известно, что в ТиНАО за десять лет возвели 132 социальных объекта. В этом году подобная тенденция сохраняется. За первые шесть месяцев было возведено 9 учреждений площадью 51,6 тысячи квадратных метров.
6 июля сообщалось, что ожидаемый объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет около шести триллионов рублей. Уточняется, что рубеж инвестиций на сумму три триллиона рублей был пройден в 2022 году. При этом 2,4 триллиона рублей поступило из внебюджетных источников.