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Дуда: Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков

Евгений Белоусов
В мире
Дуда: Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

— Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение — вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить, — заявил он.

По словам польского лидера, Зеленский внес законопроект в годовщину Волынской резни. Таким способом, предполагает Дуда, президент Украины создал обратную ситуацию, нежели когда от поляков на Украине «старались избавиться любой ценой», передает РИА Новости.

Накануне экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в России необходимо «форсировать смену политического строя» и спровоцировать «восстание народов», а также «расчленить» страну или сократить ее население до 50 миллионов человек. По его словам, это нужно сделать ради безопасности в мире.

До этого директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши установить контроль над западной Украиной несут опасность для всей Европы. По его словам, страна может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель.

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