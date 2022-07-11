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Собянин рассказал о строительстве нового лечебно-диагностического корпуса в Перово

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о строительстве нового лечебно-диагностического корпуса в Перово
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 84/1к4 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 июля, рассказал о строительстве нового лечебно-диагностического корпуса для медицинского центра имени Логинова.

— Это один из шести якорных онкологических стационаров Москвы. Он считается ведущим центром абдоминальной роботической хирургии — самых современных операций на брюшной полости, — отметил он.

При этом глава города рассказал, что в новом комплексе будут оказывать полный спектр помощи пациентам с онкологическими заболеваниями — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Также там появится возможность проведения лучевой терапии и онкогенетических исследований.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
2/5
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
3/5
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/5
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Так, в ходе работ специалисты благоустроят территорию вокруг объекта. Планируется, что все работы завершатся работы уже в 2022 году, а в следующем году в центре откроется прием для граждан. Мэр в своем Telegram-канале добавил, что в этом году также завершится капитальный ремонт филиала № 4 детской поликлиники №7 и пяти объектов культуры.

Помимо этого, Собянин рассказал, что к концу 2022 года в городе завершится реконструкция стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов. Стадион будет функционировать и в зимнее время. В частности, в это время года на объекте откроют пункт проката лыж и каток.

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