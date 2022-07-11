Столичные службы выполнили работы по благоустройству спорткомплекса «Авангард» почти наполовину

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Столичные службы выполнили работы по благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на 40 процентов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Завершаем восстановление двух мозаичных панно по обеим сторонам от нее — с изображением молодых юноши и девушки-спортсменов. Футбольное поле оборудовали системой подогрева, — говорится в сообщении.

Планируется, что все работы по благоустройству должны завершиться в этом году. Так, в ходе работ специалисты займутся возведением пяти спортивных павильонов, площади с амфитеатром, а также высадкой более 500 деревьев и около восьми тысяч кустарников, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов завершится к концу 2022 года. По его словам, стадион будет функционировать и в зимнее время. В частности, в это время года на объекте откроют пункт проката лыж и каток.