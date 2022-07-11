Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные службы выполнили работы по благоустройству спорткомплекса «Авангард» почти наполовину

Араз Салехов
Город
Столичные службы выполнили работы по благоустройству спорткомплекса «Авангард» почти наполовину
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Столичные службы выполнили работы по благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на 40 процентов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Завершаем восстановление двух мозаичных панно по обеим сторонам от нее — с изображением молодых юноши и девушки-спортсменов. Футбольное поле оборудовали системой подогрева, — говорится в сообщении.

Планируется, что все работы по благоустройству должны завершиться в этом году. Так, в ходе работ специалисты займутся возведением пяти спортивных павильонов, площади с амфитеатром, а также высадкой более 500 деревьев и около восьми тысяч кустарников, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов завершится к концу 2022 года. По его словам, стадион будет функционировать и в зимнее время. В частности, в это время года на объекте откроют пункт проката лыж и каток.

Благоустройство Москва Стадионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте