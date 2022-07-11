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Фотовыставки к 95-летию МЧС открылись в парках Москвы

Лала Манушакян
Город
Фотовыставки к 95-летию МЧС открылись в парках Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Фотовыставка к 95-летию МЧС России открылась в саду «Эрмитаж» в Москве, она продлится до 17 июля. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 11 июля.

— О прошлом и настоящем пожарного надзора столицы — на стендах уличной фотовыставки. Гуляя по саду, гости увидят агитационные плакаты разных лет и познакомятся со специалистами пожарного надзора административных округов Москвы, — отметили в Тelegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Так, 18 июля специалисты пожарного надзора России отметят свой профессиональный праздник. В ведомстве отметили, что результат их плановой и системной работы проявляется в снижении числа пожаров и несчастных случаев.

Аналогичные выставки в честь профессионального праздника можно будет увидеть в парке «Бабушкинский» и ландшафтном парке «Митино» до 15 июля. Кроме того, выставка пройдет в «Музеоне» и Измайловском парке с 14 по 31 июля. А с 15 по 31 июля работы можно будет посмотреть в Перовском парке.

До этого в музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Основные элементы». Она посвящена советскому авторскому декоративному искусству второй половины ХХ века.

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