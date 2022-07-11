Появилось видео ДТП в подмосковных Люберцах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Появилось видео с ДТП в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал «112».

На видеокадрах видно, как водитель каршеринга выезжает на встречную полосу и сбивает трех человек. Все пострадавшие, как уточняется, госпитализированы.

Стало известно, что автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. По данным ведомства, инцидент произошел возле дома 16/25 на Октябрьском проспекте.

Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. После этого Kia врезалась в припаркованную на остановке машину такси. По предварительным данным, пострадали 3 человека, среди которых 14-летняя девочка. Все трое были госпитализированы с места ДТП.