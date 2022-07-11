Мосгоризбирком утвердил бюджетную смету на 2022 год в размере более 69 миллионов рублей

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Московская городская избирательная комиссия объявила об утверждении бюджетной сметы на текущий год на общую сумму более 69 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила глава комиссии Ольга Кириллова.

— Предлагаем утвердить бюджетную смету на 2022 год на обеспечении деятельности комиссии средствами федерального бюджета в сумме 69 миллионов 49 тысяч 300 рублей. <…> Традиционные статьи расходов: оплата труда, взносы по обязательному соцстрахованию, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения жизнедеятельности аппарата, канцелярских товаров и прочее. Предлагаю проголосовать. <…> Единогласно, — цитирует ее ТАСС.

К слову, около двух тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) собираются использовать на муниципальных выборах в Москве. Всего планируется использовать 1937 комплексов, уточнила она. По рекомендации ЦИК 3,15 процента из них должны быть в резерве.

Также стало известно об открытии нового раздела на портале mos.ru, посвященного предстоящим выборам столичных муниципальных депутатов в сентябре 2022 года. Сами выборы пройдут с 9 по 11 сентября в Москве в онлайн- и офлайн-формате.