Сбившего трех человек водителя каршеринга задержали в Люберцах

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Водитель автомобиля, сбивший трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах, задержан. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

11 июля автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в московских Люберцах. Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.

В свою очередь правоохранители возбудили уголовное дело. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».