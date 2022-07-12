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Белый дом заявил о намерении Ирана передать РФ беспилотники

Лейла Алиева
В мире
Белый дом заявил о намерении Ирана передать РФ беспилотники
Фото: Unsplash

Американские власти предполагают, что Иран передаст России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 12 июля

— Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — заявил он.

Кроме того, как добавил Салливан, с начал июля Иран планирует обучать российские силы применению данные беспилотников. Однако еще неизвестно, доставили ли в Россию эти оружия.

При этом помощник американского лидера не привел ни одного подтверждения своим словам, передает ТАСС.

До этого заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по Новой Каховке с помощью реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными является прямым доказательством поставок Киеву американских вооружений. Также он осудил действия ВСУ в Херсонской области.

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