Белый дом заявил о намерении Ирана передать РФ беспилотники
Американские власти предполагают, что Иран передаст России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 12 июля
— Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — заявил он.
Кроме того, как добавил Салливан, с начал июля Иран планирует обучать российские силы применению данные беспилотников. Однако еще неизвестно, доставили ли в Россию эти оружия.
При этом помощник американского лидера не привел ни одного подтверждения своим словам, передает ТАСС.
До этого заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по Новой Каховке с помощью реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными является прямым доказательством поставок Киеву американских вооружений. Также он осудил действия ВСУ в Херсонской области.