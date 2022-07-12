Полянский осудил удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS

Фото: МИД РФ

Удар по Новой Каховке с помощью реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными является прямым доказательством поставок Киеву американских вооружений. Об этом во вторник, 12 июля, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

— Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок Штатами вооружений Киеву, — передает его слова РИА Новости.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В связи с этим взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

В свою очередь заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева подтвердила, что удар был совершен американской РСЗО HIMARS.

Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара пострадали десятки людей, также есть погибшие. Кроме того, разрушены десятки домов, а также повреждены многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка.