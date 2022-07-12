Глава Каховского район сообщил о погибших и раненых из-за удара ВСУ

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке пострадали десятки людей. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

— К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова, — отметил он.

Кроме того, в городе разрушены десятки домов, а также повреждены многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка. Глава администрации также добавил, что в настоящее время продолжаются пожары, передает ТАСС.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В связи с этим взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Также стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

8 июля ВСУ совершили ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке, тогда благодаря средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить удар.