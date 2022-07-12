Удар по Новой Каховке был нанесен американскими РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили удар по Новой Каховке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева в понедельник, 11 июля.

— Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS, — передает ее слова ТАСС.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В связи с этим взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара пострадали десятки людей, также есть погибшие. Кроме того, разрушены десятки домов, а также повреждены многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка.

Также в Минобороны РФ заявили о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.