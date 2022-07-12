Ефимов: Оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос почти на четверть

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Оборот столичных предприятий торговли и услуг с января по июнь составил 8,5 триллиона рублей, что выше результата аналогичного периода прошлого года на 24,8 процента. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Наибольший прирост оборота предприятий торговли и услуг к тем же месяцам прошлого года был зафиксирован в январе (42 процента) и феврале (44 процента). Наименьший — в апреле и мае — 5 и 6 процентов соответственно. Максимальный объем продаж в этом периоде был в марте — 1,6 триллиона рублей, а уже в апреле пик потребительского ажиотажа спал и показатели вернулись к значениям января, чуть превысив 1,3 триллиона рублей, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что оборот предприятий торговли за первые два квартала текущего года достиг 3,9 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода 2021 года на 30,6 процента. Оборот предприятий сферы услуг, как уточняется, вырос на 20,2 процента — до 4,55 триллиона рублей.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что почти все направления сферы торговли и услуг города продемонстрировали рост в сравнении с прошлогодними результатами. Наиболее быстрыми темпами росли обороты непродовольственной торговли.

За первые шесть месяцев 2022 года они увеличились на 61,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,7 триллиона рублей. Предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8 процента — до 676,4 миллиарда рублей.

11 июля сообщалось, что столичные инвесторы создадут более 33 тысяч новых рабочих мест в городе.