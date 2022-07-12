Зеленский назвал неприемлемым решение Канады о возвращении турбины «Северного потока»

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Решение руководства Канады о возвращении Германии турбин для «Северного потока» после ремонта является неприемлемым исключением для санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 июля.

— Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что канадское правительство должно было отказаться от подобного решения. По его словам, это может привести к тому, что странам Евросоюза предстоит готовиться к возможному отключению газа со стороны России, передает ТАСС.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкционного списка турбины для «Северного потока». Отмечается, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

Позже глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил о необходимости срочных переговоров о запуске газопровода «Северный поток — 2». По его словам, лидерам Евросоюза следует пересмотреть энергетические санкции против России.