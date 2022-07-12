Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 12 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 12 июля ожидается затруднение движения транспорта на ряде дорог столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное затруднение движения транспорта будет в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Помимо этого, движение на участках 14, 27, 85 и 90 километров МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле будет ограничено в связи с проведением строительных работ.

Жителям столицы порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», это позволит существенно сэкономить время в дороге.

Накануне сообщалось, что с 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке.