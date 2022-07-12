Московский продюсерский центр подвел итоги работы

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С 2014 года Московскому продюсерском центру (Моспродюсер) удалось реализовать несколько десятков проектов в области музыки, живописи, современного искусства и театра, а также открыть миру новые таланты. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 12 июля.

— Вот уже восемь лет наша деятельность находит отклик среди профессионалов и талантов Москвы, России и всего мира. <...> Благодаря проектам Моспродюсера артисты, художники, актеры и режиссеры расширяют свою аудиторию, принимают участие в перспективных масштабных мероприятиях. С каждым годом количество участников растет, база резидентов расширяется, — отметил директор Моспродюсера Андрей Петров.

Так, центр воплотил в жизнь такие проекты, как «Музыка в метро», «Уличный артист в парках» и «Искусством вовнутрь». В этом году завершился отбор молодых художников, рисующих в стиле стрит-арт. Победители проекта «Контуры культуры» преобразуют общественные культурные пространства города с помощью стенных росписей.

Помимо этого, Моспродюсер планирует создать цифровую платформу-приложение для артистов и любителей культуры, открыть онлайн-проект для художников «Школа арт-бизнеса», а также продолжить коллаборации с масштабными фестивалями, ярмарками и крупными брендами, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля мэр столицы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко открыли Российскую креативную неделю в Парке Горького.