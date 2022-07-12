Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Благодаря реализации проекта «Мой район» в Выхине-Жулебине правительству столицы удалось решить одну из самых старых и серьезных проблем района — транспортную. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 12 июля.

По его словам, поезда городского метро на станции «Выхино» не справлялись с пассажирским потоком, направляющимся в подземку с платформы Казанской железной дороги и пригородных автобусов — выхинский транспортный узел принимал до 400 тысяч человек в сутки.

С 2013 года для решения транспортной проблемы района принято несколько ключевых решений: была продлена Таганско-Краснопресненская линия, построена новая Некрасовская линия метро, открылось Московское центральное кольцо (МЦК), организована акция «Время ранних» и приведены в порядок привокзальные площади у железнодорожной станции Выхино.

— На очереди — открытие линии МЦД-3 (Ленинградско-Казанский), которое создаст еще больше возможностей для удобных поездок по городу, — заявил Собянин.

Помимо этого, в планах правительства провести комплексную реконструкцию станции «Выхино», решить дорожную проблему в районе путем реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля и строительства подземного пешеходного перехода через Лермонтовский проспект.

Кроме того, в районе планируется расселить около 15 тысяч жителей по программе реновации. В общей сложности подобраны четыре стартовые площадки, начало переселения намечено на конец 2022 года.

Также в этом году планируется привести в порядок около 20 дворов, завершить реконструкцию филиала № 3 детской городской поликлиники № 143 и филиала № 2 городской поликлиники № 23, закончить ремонт выставочного зала «Арт-холл Юго-Восток», а также построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, заключил Собянин в своем личном блоге.

До этого сообщалось, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Он будет одним из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей и жителей Подмосковья.