Полиция задержала подозреваемых в избиении российского военного за букву Z в Крыму

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали в Судаке трех подозреваемых в избиении российского военного. Причиной поступка стала одежда с буквой Z. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков во вторник, 12 июля.

— Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Крючков уточнил, что реакция будет «запредельно жесткой». По его словам, российский военный проходил лечение в местном санатории, когда трое неизвестных напали на него и избили.