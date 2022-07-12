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Полиция задержала подозреваемых в избиении российского военного за букву Z в Крыму

Александр Афонин
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении российского военного за букву Z в Крыму
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали в Судаке трех подозреваемых в избиении российского военного. Причиной поступка стала одежда с буквой Z. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков во вторник, 12 июля.

— Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Крючков уточнил, что реакция будет «запредельно жесткой». По его словам, российский военный проходил лечение в местном санатории, когда трое неизвестных напали на него и избили.

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