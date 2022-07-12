Названы лауреаты премии «Медиа-Менеджер России — 2022»

Фото: Пелагия Замятина/«Вечерняя Москва»

7 июля в Москве состоялась XXII церемония вручения Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2022». Среди гостей мероприятия собрались руководители медийно-коммуникационных подразделений корпораций, телеканалов, радиокомпаний, издательских домов, медиахолдингов, крупнейших PR- и рекламных агентств.

Почетную награду получили и представители «Вечерней Москвы». Лауреатом в номинации «Главный редактор. Печатные медиа» стала шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя» Алена Прокина. Среди топ-менеджмента печатных медиа лауреатом премии стала финансовый директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Елена Шпаковская.

Также лауреатами премии в 2022 году стали: Веснина Наталия, Independent Media; Виктор Шкулев, Shkulev Media Holding; Агаларов Эмин, ГК КРОКУС ГРУПП; Сергей Коптев, ГК «РОДНАЯ РЕЧЬ»; Абрамов Андрей, «СМГ»; Еремин Иван, «Бизнес Ньюс Медиа»; Тащин Александр, «Матч ТВ»; Павлов Игорь, ГТРК «Новосибирск»; Картуз Мария, Уральский региональный информационный центр ТАСС; Сучков Антон, Championat.com; Моисеев Александр, RUTUBE; Иксанов Максим, издание Mash; Митрофанова Софья, PREMIER; Кинчиков Павел, Media Instinct; Цибисов Дмитрий, VinEx Media; Бармин Олег, Agenda Media Group; Ельчинова Мария, SkyTEC Media; Мовсесян Екатерина, Коммуникационное агентство КРОС; Молодов Борис, Коммуникационное агентство «Главный Советник»; Лопушняк Анна, Коммуникационное агентство «КреативПроект»; Неделькина Татьяна, «АиФ в Твери»; Закамская Эвелина, телеканал «Доктор» АО «ЦТВ»; Прилуцкая Ксения, «Арктика Медиа»; Елисеева Анастасия, Радио Monte Carlo; Подгорный Илья, радиоканал Relax FM; Носова Олеся, Медиагруппа «Комсомольская правда»; Иванов Антон, Men Today; Касаткин Сергей, «Общественная Служба Новостей»; Непомнющий Виталий, АО «Аргументы и факты»; Лобада Анастасия, АО Коммерсантъ; Филия Алексей, Сейлз-хаус «Газпром-медиа»; Белова Марина, «Пятый канал»; Пейсахович Наталья, «НСПК»; Струц Наталия, Сейлз-хаус «Газпром-медиа»; Притыко Оксана, АНО «Моспром»; Смирнова Мария, Сейлз-хаус «Газпром-медиа»; Дульнева Екатерина, ФГБУ «Редакция «Российской газеты»; Водопетов Сергей, лаборатория Института системного программирования РАН; Тулинова Дарья, Телеканал ТВ-3; Шапинский Алексей, Телерадиоцентр «Орфей»; Андреев Андрей, Радио MAXIMUM; Баранова Екатерина, ГК «Ростех»; Лавров Андрей, НИУ Высшая школа экономики; Семенова Татьяна, Особая экономическая зона «Технополис Москва»; команда Пятого канала; Смирнова Александра, PR-директор Телеканала ТВ-3; Вайнштейн Тимур, Телекомпания НТВ; Сулхаева Анжелика, медиагруппа «Комсомольская правда»; Команда АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; Пивень Ольга, группа медиакомпаний RTVI; Фортуна Лариса, президент агентства интегрированных коммуникаций Beetl; Щербакова Татьяна, президент ARK Group; Решетова Елена, вице-президент АКАР; Костин Юрий, президент ГПМ Радио; Маляревская Любовь, АО «Русская Медиагруппа».

— В наше не столь спокойное время, участникам медиаотрасли необходимо сотрудничать, коллаборировать и общаться друг с другом, делится опытом, вырабатывать новые стратегии и оказывать взаимную поддержку. К чему я всех и призываю. Премия даёт возможность объединить всех медиаменеджеров. Желаю динамичного развития, успехов и новых побед! — отметил Джемир Дегтяренко, председатель Оргкомитета Премии «Медиа-Менеджер России».

«Медиаменеджер России» – ежегодная премия, учрежденная в 2001 году с целью популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Организаторами премии являются ИД «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ».