Климатолог оценил погодные аномалии в Петербурге

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Климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев прокомментировал погодные аномалии в Петербурге. В городе наблюдается сильная жара, которая сменяется сильными грозовыми дождями со шквалистым ветром.

По словам Киселева, в ближайшие десять лет ливни и 30-градусная жара будут в порядке вещей в городе на Неве.

— Принимая во внимание показатели температуры, наблюдается корреляция ситуации на 2010 год с той, что имела место как в прошлом году, так и в текущем. Уже сегодня темпы развития глобального потепления в России опережают общемировые в 2,5 раза, — отметил специалист в комментарии изданию «Невские новости».

По словам эксперта, в Петербурге отмечается меньше погодных аномалий, чем в среднем по всей России. Но все же с каждым годом средняя температура в городе будет повышаться, будет расти и количество осадков.

12 июля погоду в Северной столице определяет южный циклон «Зельда». Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы, передает ФАН.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании на этой неделе. Так, во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8–10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — около 20 градусов тепла днем.