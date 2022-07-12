В России выявили 3002 случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 3002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 12 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 48 граждан, еще 1472 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3209 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в настоящее время внезапная вспышка коронавируса в России маловероятна, очередная волна будет осенью. Эксперт пояснил, что в России каналом передачи вируса являются дети и подростки до 18 лет. В настоящее время идет период каникул, поэтому условий для внезапной вспышки COVID-19 нет.

Кроме того, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в некоторых странах фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, однако ситуация в России является стабильной. По его словам, людям, перенесшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, особенно если болезнь протекала в средней и тяжелой форме.