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В России выявили 3002 случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3002 случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 3002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 12 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 48 граждан, еще 1472 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3209 человек.

В России выявили 3002 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в настоящее время внезапная вспышка коронавируса в России маловероятна, очередная волна будет осенью. Эксперт пояснил, что в России каналом передачи вируса являются дети и подростки до 18 лет. В настоящее время идет период каникул, поэтому условий для внезапной вспышки COVID-19 нет.

Кроме того, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в некоторых странах фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, однако ситуация в России является стабильной. По его словам, людям, перенесшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, особенно если болезнь протекала в средней и тяжелой форме.

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