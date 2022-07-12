Более 20 бюро заявились в конкурс лучшей архконцепции общественного центра «Прокшино»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявки на участие в конкурсе по выбору лучшей архитектурной концепции общественного центра в жилом районе «Прокшино» оформили 24 бюро. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Проект развития территории вокруг станции метро «Прокшино» уникален по масштабам строительства и синергии объектов. Мы завершили первый этап конкурса, который был продлен по просьбам самих участников. Отобранные команды, среди которых много известных российских бюро, пройдут во второй этап, — заявил Кузнецов.

По его словам, в рамках второго этапа жюри выберут победителя по итогам оценки подготовленных концепций. Итоги подведут 14 сентября 2022 года.

В пресс-службе Москомархитектуры напомнили, что в жилом районе «Прокшино» на участке площадью 3,5 гектара появятся городская площадь, примыкающая к набережной, детский сад и общественный центр.

До этого сообщалось, что в Нагатинском Затоне появится новый деловой квартал. На данный момент согласованы проекты офисного центра и многофункционального комплекса с бассейном.