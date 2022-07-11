Деловой центр и многофункциональный комплекс появятся в Нагатинском Затоне

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

В Нагатинском Затоне появится новый деловой квартал. На данный момент согласованы проекты офисного центра и многофункционального комплекса с бассейном. Об этом сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в понедельник, 11 июля.

— Оба комплекса выполнены в одном стиле. Характерной особенностью их архитектурного облика стала горизонтальная структура фасада, сформированная немного смещенными относительно друг друга слоями, — сказал он.

Здания будут возведены на улице Речников. Для отделки фасадов специалисты будут использовать клинкерную плитку, металлические панели, стемалит и витражное остекление.

Деловой центр будет состоять из двух отдельных корпусов высотой в 13 этажей. Его площадь оценивается в 29 тысяч квадратных метров. Многофункциональный центр получит 12 этажей, а его площадь составит 26 тысяч «квадратов».

До этого сообщалось, что в районе Отрадное планируется построить пункт автомобильного сервиса, где будет также находиться магазин. На участке будет предоставлено одно или несколько зданий общей площадью около 1500 квадратных метров.