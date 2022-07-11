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Деловой центр и многофункциональный комплекс появятся в Нагатинском Затоне

Александр Афонин
Город
Деловой центр и многофункциональный комплекс появятся в Нагатинском Затоне
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

В Нагатинском Затоне появится новый деловой квартал. На данный момент согласованы проекты офисного центра и многофункционального комплекса с бассейном. Об этом сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в понедельник, 11 июля.

— Оба комплекса выполнены в одном стиле. Характерной особенностью их архитектурного облика стала горизонтальная структура фасада, сформированная немного смещенными относительно друг друга слоями, — сказал он.

Здания будут возведены на улице Речников. Для отделки фасадов специалисты будут использовать клинкерную плитку, металлические панели, стемалит и витражное остекление.

Деловой центр будет состоять из двух отдельных корпусов высотой в 13 этажей. Его площадь оценивается в 29 тысяч квадратных метров. Многофункциональный центр получит 12 этажей, а его площадь составит 26 тысяч «квадратов».

До этого сообщалось, что в районе Отрадное планируется построить пункт автомобильного сервиса, где будет также находиться магазин. На участке будет предоставлено одно или несколько зданий общей площадью около 1500 квадратных метров.

Строительство Деловой центр Сергей Кузнецов
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