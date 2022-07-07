Автосервис с магазином построят на Березовой аллее в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Березовая аллея, владение 2А, строение 2 Карта всех событий

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы планируется построить пункт автомобильного сервиса, где будет также находиться магазин. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 7 июля

— Площадь участка составит 0,17 гектара. Сейчас эта территория не застроена, на ней располагается неорганизованная автомобильная парковка. Мы предлагаем инвестору развивать связанную с автотранспортом функцию и построить здесь пункт сервиса, а также магазин и предприятие бытового обслуживания, — отметила Княжевская.

По словам председателя, на участке по адресу Березовая аллея, владение 2а, строение 2, будет предоставлено одно или несколько зданий общей площадью около 1500 квадратных метров. Так, высота построек составит 15 метров — примерно два–три этажа. Также здесь будет предполагаться парковка для сотрудников и клиентов организации.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в столичном районе Отрадное в рамках проекта «Индустриальные кварталы» преобразуют второй участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское Шоссе», после чего город получит более четырех тысяч рабочих мест.