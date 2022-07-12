Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд признал блогера Юрия Дудя виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд признал блогера Юрия Дудя виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Мировой судебный участок в столичном районе Лефортово признал виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних журналиста и блогера Юрия Дудя*. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю. А. признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — рассказал пресс-секретарь.

Также блогеру назначили административный штраф в размере 120 тысяч рублей.

На прошлой неделе лефортовский суд Москвы отклонил административный иск Дудя*, оспаривавшего статус иностранного агента. А в марте материалы YouTube-канала «вДудь», который принадлежит журналисту, признали экстремистскими в Белоруссии.

*Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Район Лефортово Юрий Дудь Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте