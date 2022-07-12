Суд признал блогера Юрия Дудя виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Мировой судебный участок в столичном районе Лефортово признал виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних журналиста и блогера Юрия Дудя*. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю. А. признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — рассказал пресс-секретарь.

Также блогеру назначили административный штраф в размере 120 тысяч рублей.

На прошлой неделе лефортовский суд Москвы отклонил административный иск Дудя*, оспаривавшего статус иностранного агента. А в марте материалы YouTube-канала «вДудь», который принадлежит журналисту, признали экстремистскими в Белоруссии.

*Включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.