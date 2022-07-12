Сергунина: На конкурсе «Покажи Москву!» наградами отмечены 17 авторских маршрутов по городу

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Церемония награждения победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!» прошла в городе. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология, — сказала заммэра.

Она уточнила, что каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри.

Участниками мероприятия были как профессиональные гиды, так и любители. На первом этапе конкурса специалисты отобрали десять заявок и представили их на открытом онлайн-голосовании в рамках проекта «Активный гражданин».

Из этого числа жители Москвы выбрали 5 лауреатов, а еще 12 победителей выбрало жюри. Сюда вошли лауреаты конкурса прошлых лет, а также представители туриндустрии и органов власти.

11 июля Сергунина подвела итоги технологического конкурса Москвы и «Росатома». Так, победителями стали шесть стартапов, они могут быть внедрены в экосистему «Росатома».