Экономист оценил вероятность введения цифрового евро

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Экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщения о том, что в Евросоюзе планируется разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги. По мнению эксперта, такая валюта не появится в ближайшее время.

— Не уверен, что это будет принято быстро, более того, будет очень много баталий на эту тему. Сейчас европейцам не до этого, у них полно других проблем. Как только та или иная страна выпускает свою цифровую валюту, то встает серьезный вопрос: а зачем нужны банки? Цифровой евро будет обсуждаться, а реальное воплощение будет точно не сегодня, — отметил эксперт в комментарии НСН.

По его словам, введение цифрового евро не сможет поддержать курс валюты. При этом профессор указал, что для повышения курса евро Центральному банку Европы необходимо поднять процентные ставки.

Курс евро на Мосбирже 12 июля опустился до 59,3 рубля за валютную единицу, на таком же уровне доллар торговался в начале сессии, передает ФАН.

7 июля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что с начала июля юань, доллар и евро укрепились по отношению к рублю на 20 процентов, что возможно только при участии государства.