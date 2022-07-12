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Московскому технопарку «Калибр» исполнилось 90 лет

Георгий Соланович
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Московскому технопарку «Калибр» исполнилось 90 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Одному из крупнейших московских технопарков «Калибр» исполнилось 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 12 июля.

— На территории технопарка «Калибр» работает более 150 компаний, а также располагаются инновационные объекты инфраструктуры. <...> За последние годы резиденты площадки добились немалых успехов: получили более 400 патентов, а также различные награды и премии, — заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, основные специализации технопарка — приборостроение, аддитивные технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика и телекоммуникационные технологии. Инфраструктура «Калибра» включает в себя полигон для испытаний беспилотных транспортных средств и центр обработки данных. Помимо этого, на территории предприятия располагается детский анимационный технопарк.

Статус технопарка «Калибр» получил в 2015 году, а в 2018-м удостоился статуса инвестиционного приоритетного проекта, что дало предприятию значительные льготы.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин подчеркнул, что за семь лет работы в статусе технопарка площадь «Калибра» выросла в 1,6 раза, а количество резидентов увеличилось с 36 до 85.

Генеральный директор технопарка Сергей Севостьянов отметил, что «Калибр» активно поддерживает как стартапы, так и высокотехнологичные компании, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» появятся еще два новых производства электроники до конца этого года.

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