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Мужчину задержали за убийство знакомого на севере Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчину задержали за убийство знакомого на севере Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

На севере столицы правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 11 июля в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре, где приятели распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них несколько раз ударил ножом оппонента. Последний от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого виновник скрылся.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы
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Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы
Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы
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Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы
Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы
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Фото: пресс-служба Следственного комитета Москвы

— В короткий срок местонахождение подозреваемого было установлено. Он задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.

12 июля стало известно о задержании мужчины, который во время распития спиртных напитков убил свою супругу в подмосковном поселке Румянцево. После совершения преступления он сам сообщил о произошедшем в полицию.

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