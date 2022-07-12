Новые архивные фотографии конца XX века попали в Главархив от москвичей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы в честь Всемирного дня фотографа, который отмечается 12 июля, опубликовал любительские кадры с фотопленок времен 1990-х жительницы города Ольги Ватловой в рамках второго этапа акции «Москва — с заботой об истории». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это в основном жанровые и видовые снимки, на которых можно увидеть членов семьи Ольги Ватловой разных поколений. Фото детей в домашней обстановке подкупают своей непосредственностью. Часть кадров любительской съемки сделана на летнем отдыхе на одном из курортов и во время путешествий по городам России, — отмечается в ведомстве.

Так, участница акции с помощью центров госуслуг «Мои документы» поделилась пленочными снимками, которых насчитывается около 220, предположительно, за 1990-е годы.

После установления ценности фотоматериалов с помощью экспертно-проверочной комиссии кадры будут включены в коллекцию Главархива Москвы.

Отмечается, что в рамках второго этапа акции «Москва — с заботой об истории» уже больше года от горожан поступают фотопленки с архивами семьи. А недавно на интернет-платформе музея был добавлен раздел, где публикуется оцифрованные фотографии с пленок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фотовыставка к 95-летию МЧС России открылась в саду «Эрмитаж» в Москве, она продлится до 17 июля. Также выставки пройдут в парке «Бабушкинский» и ландшафтном парке «Митино» до 15 июля. Кроме того, выставка пройдет в «Музеоне» и Измайловском парке с 14 по 31 июля. А с 15 по 31 июля работы можно будет посмотреть в Перовском парке.