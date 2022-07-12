Врач-инфекционист назвала симптом оспы обезьян, при котором следует соблюдать дистанцию
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Оспа обезьян имеет яркие симптомы заболевания. В 98 процентах случаев ей характерна сыпь. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина во вторник, 12 июля.
— Оспа обезьян имеет четкие клинические проявления. В 98 процентах случаев ей характерна сыпь. Если в кругу ваших знакомых появляется человек с таким симптомом, то нужно соблюдать социальную дистанцию, — сказала она.
Специалист добавила, что оспа обезьян не является высокозаразным заболеванием. По ее словам, соблюдение социальной дистанции поможет избежать заболевания.
Кроме того, врач порекомендовала россиянам ответственно отнестись к профилактике заболевания. Он отметила, что в мире накоплен уже достаточный опыт борьбы с инфекцией. Если жители России правильно отнесутся к болезни, то это позволит избежать осложнений.
До этого сообщалось, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из путешествия по Европе. Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.