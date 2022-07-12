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Врач-инфекционист назвала симптом оспы обезьян, при котором следует соблюдать дистанцию

Александр Афонин
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-инфекционист назвала симптом оспы обезьян, при котором следует соблюдать дистанцию
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Оспа обезьян имеет яркие симптомы заболевания. В 98 процентах случаев ей характерна сыпь. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина во вторник, 12 июля.

— Оспа обезьян имеет четкие клинические проявления. В 98 процентах случаев ей характерна сыпь. Если в кругу ваших знакомых появляется человек с таким симптомом, то нужно соблюдать социальную дистанцию, — сказала она.

Специалист добавила, что оспа обезьян не является высокозаразным заболеванием. По ее словам, соблюдение социальной дистанции поможет избежать заболевания.

Кроме того, врач порекомендовала россиянам ответственно отнестись к профилактике заболевания. Он отметила, что в мире накоплен уже достаточный опыт борьбы с инфекцией. Если жители России правильно отнесутся к болезни, то это позволит избежать осложнений.

До этого сообщалось, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из путешествия по Европе. Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить.

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