Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию через Украину

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным планы Запада по нападению через Украину и Белоруссию на РФ. Об этом белорусский лидер заявил во вторник, 12 июля.

— В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара — через Украину и через Беларусь, — сказал он.

Лукашенко добавил, что на данный момент страны Запада ведут разведку, проводят учения и осваивают военную логистику. Кроме того, руководства западных стран начали увеличивать военные бюджеты и перенаправлять резервные войска, передает РИА Новости.

2 июля Александр Лукашенко заявил, что белорусским военным отдан приказ взять под прицел центры принятия решений противников Минска. По его словам, в случае атаки противника ответ будет мгновенным. Белорусский лидер отметил, что руководство страны давно начало подготовку к возможным нападениям.

Накануне стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 11 июля, по телефону обсудили вопросы транзита грузов в Калининградскую область и поставки российских энергоносителей в Европу. Помимо этого, главы государств обсудили ход специальной операции на Украине и ситуацию на постсоветском пространстве.