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Собянин утвердил выплаты москвичам, вошедшим в сборную на XIII зимнюю Паралимпиаду

Георгий Соланович
Город
Собянин утвердил выплаты москвичам, вошедшим в сборную на XIII зимнюю Паралимпиаду
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичным спортсменам, которые входили в состав сборной России на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (Китай) и принимали участие в открытых всероссийских спортивных соревнованиях «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», выплатят от 1,7 до 4 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 12 июля.

На Паралимпийских играх в столице КНР Россию должны были представлять 75 человек, в том числе 20 москвичей. Однако спортсмены не смогли выступить на соревнованиях из-за отстранения сборной РФ от участия в Паралимпиаде.

В связи с этим правительство России приняло решение организовать открытые спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Сборная РФ заняла первое место, завоевав в общей сложности 106 медалей, 39 из которых — золотые.

Столичные представители российской сборной на соревнованиях получили 50 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и девять бронзовых.

По решению правительства Москвы единовременные поощрительные выплаты получат 10 спортсменов: Алексей Бугаев (горнолыжный спорт — золото, серебро и бронза); Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт — золото и серебро); Иван Голубков (лыжные гонки и биатлон — золотой призер); Алексей Быченок (лыжные гонки — серебро); Наталья Кочерова (лыжные гонки и биатлон — серебро и бронза); Александр Проньков (биатлон — серебро и бронза); Александр Алябьев (горнолыжный спорт — бронза); Данила Бритик (лыжные гонки и биатлон — бронза); Константин Курохтин (керлинг на колясках, смешанный — бронза); Андрей Мещеряков (керлинг на колясках, смешанный).

Победителям власти столицы выплатят 4 миллиона рублей, 2,5 миллиона рублей достанется серебряным призерам, а 1,7 миллиона рублей — бронзовым. Шести тренерам выплатят по 50 процентов от указанных сумм, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ученики московских школ получили 16 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 24 по 30 июня в онлайн-формате.

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