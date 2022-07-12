Эксперт рассказал о способе сэкономить на перелетах по России

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Ограничения на международных линиях позволили российским авиакомпаниям выделить достаточно самолетов и экипажей для перелетов по внутренним направлениям, что привело к снижению стоимости билетов. Об этом рассказал руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Кроме того, существенно сэкономить можно при покупке билетов во время распродаж авиакомпаний.

— Если вы хотите слетать куда-то внутри страны, дождитесь очередной распродажи, покупайте билет по сниженной цене и отправляйтесь в путь. До октября действует госпрограмма поддержки отечественных авиакомпаний, они получили от правительства 100 миллиардов рублей на увеличение числа пассажиров и охотно снижают цены на перелеты, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

На полеты за границу эта программа не распространяется, добавил Пантелеев. Прямые рейсы сейчас разрешены в 20 государств.

В этом году наиболее востребованным авианаправлением среди россиян стало путешествие по стране. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.